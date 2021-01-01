الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية الكويت جدول أعمال القمة الخليجية

المصدر: وام

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة المزمع عقدها في العُلا في 5 يناير الجاري.

وتناول الجانبان خلال اللقاء – الذي جري اليوم بالرياض - مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى و توجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس.

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