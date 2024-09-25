أوكرانيا تحشد لإقناع الحلفاء بضمها لـ«الناتو»

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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تستمر مساعي أوكرانيا لاستغلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لإقناع الحلفاء بضرورة انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، كجزء من خطة النصر على روسيا، فيما تبادل الروس والأوكرانيون القصف عبر المسيّرات والضربات في أكثر من جبهة قتال.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن دعوة بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تعد جزءاً من خطة النصر التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الحلفاء أثناء وجوده في نيويورك. وقال أندريه يرماك، خلال حلقة نقاشية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حلفاء كييف عليهم أن يتجاهلوا تهديدات روسيا بالتصعيد في حال انضمت أوكرانيا إلى الناتو.

وسعى زيلينسكي لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتضرر في بلاده، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة خلال لقائه مع ممثلي الأعمال. وكتب زيلينسكي عبر منصة «إكس»: التركيز الأساسي هو إعداد نظام الطاقة في أوكرانيا لفصل الشتاء.

واقترح زيلينسكي حوافز خاصة، قائلاً في رسالة مصورة: هذا اقتراح منا.. هذه إحدى نقاط خطتنا لتحقيق الانتصار. وحضر اللقاء في نيويورك ممثلون من شركات الطاقة والتمويل والتأمين، إضافة إلى سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قصف وقتلى

ميدانياً، أسفر قصف روسي مكثف على مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينهم طفلان، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وقالت خدمات الطوارئ، إن العاصمة الإقليمية تعرضت للقصف لمدة ساعتين بسلسلة ضربات جوية مكثفة.

وكتب الحاكم الإقليمي، إيفان فيدوروف، على تطبيق تلغرام: توفي رجل وأصيب 6 أشخاص، بينهم فتاة تبلغ 13 عاماً وفتى يبلغ 15 عاماً، في أعقاب الضربات الروسية على زابوريجيا، مضيفاً أن الضربات الجوية وبالمسيرات تسببت في اندلاع النيران في مبان سكنية ومرافق عامة.

وأفادت الموظفة في البلدية، ريجينا خارتشينكو، على تلغرام، بتضرر 24 منزلاً و74 شقة في عدة أحياء بالمدينة. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن دفاعاتها أسقطت 66 مسيرة هجومية بينما فقدت الرادارات أثر 13 مسيرة أخرى.

وأطلقت روسيا ما مجموعه 81 مسيرة استهدفت بشكل رئيسي شمال ووسط أوكرانيا، فضلاً عن 4 صواريخ، وفق المصدر نفسه. وفي منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، ألحقت مسيرات أضراراً بمنشآت للطاقة، مما أثر على إمدادات حوالي عشرين منطقة، بحسب السلطات الإقليمية.

خسائر أوكرانية

وفي روسيا، أعلنت وزارة الدفاع، اعتراض وتدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الحدودية خلال الليل وصباح أمس. وفي الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة دونيتسك بأوكرانيا، أصيب مدنيان جراء قصف أوكراني استهدف بلدة غورليفكا في وقت مبكر من صباح أمس، وفق رئيس البلدية المعين من قبل روسيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، القضاء على نحو 40 عسكرياً أوكرانياً في منطقة كوبيانسك، بعد استهداف أماكن تجمعهم بقنبلة فراغية من طراز أوداب 1500.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أمس، إنه نتيجة للضربة، بلغت خسائر الأوكرانيين نحو 40 عسكرياً وما يصل إلى 5 وحدات من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة. وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الضربة نفذت بطائرة عملياتية تكتيكية باستخدام قنبلة فراغية من طراز أوداب 1500.

اعتراض وتدمير

إلى ذلك، أعلنت روسيا أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان لها:

خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 مركبة جوية أوكرانية مسيرة، بينها ست طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود وست طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

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