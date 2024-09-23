قتلى بغارات إسرائيلية على غزة وتوغل جديد في رفح

المصدر: غزة - البيان - وكالات

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قتل 21 فلسطينياً وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في حين توغلت الآليات الإسرائيلية مجدداً وسط مدينة رفح جنوباً. وأفاد مصدر طبي بوصول 10 قتلى و15 جريحاً إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة الحكر بمدينة دير البلح (وسط). وأشار المصدر إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية في محيط شارع البركة بالمدينة ذاتها.

وفي خان يونس جنوبي القطاع أفاد مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي بوصول 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شمال مدينة رفح. كما قتل 5 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وأفاد شهود عيان بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة كفر قاسم التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

غاز سام

أصيب العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» - بأن قوات إسرائيلية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.

كما أغلقت قوات إسرائيلية حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم جنوب مدينة غزة حيي الشيخ عجلين وتل الهوى جنوب غرب المدينة بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي جنوب تل الهوى. وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية في مناطق التوغل بالحي.

وفي جنوب قطاع غزة، توغلت الآليات الإسرائيلية مجدداً في محيط مدارس العرب شمال مدينة رفح، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف بمخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرق المدينة، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف وتدمير المباني السكنية شرق وغرب مدينة رفح، حيث سمعت أصوات انفجاراتها العنيفة في محافظة خان يونس جنوباً.

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