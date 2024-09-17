مئات الإصابات بتفجير أجهزة اتصال حزب الله.. وتكنولوجيا الاختراق تثير الذهول

المصدر: وكالات

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أصيب أكثر من ألف من أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية، منهم مقاتلون ومسعفون، يرجح كذلك إصابة السفير الإيراني في بيروت، اليوم الثلاثاء، في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال محمولة (بيجرز) يستخدمونها.

وقال مسؤول من حزب الله طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز إن انفجار الأجهزة هو "أكبر اختراق أمني" تعرضت له الجماعة خلال حرب ضد إسرائيل مستمرة منذ قرابة عام.

وأعلنت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إصابة السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني جراء ما أسمته "هجوم إسرائيلي سيبراني".

ورأى صحفي من رويترز سيارات إسعاف تسير بسرعة في شوارع الضاحية الجنوبية وسط انتشار حالة من الهلع. وذكر سكان وقوع انفجارات جديدة بعد مرور 30 دقيقة من الانفجارات الأولى.

وأفاد صحفي رويترز بتجمع أعداد من الأشخاص عند مداخل المباني لتفقد معارفهم الذين ربما أصيبوا.

وقال المصدر الأمني إن هناك أجهزة انفجرت أيضا في جنوب لبنان.

ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي الذي يتبادل إطلاق النار مع حزب الله منذ أواخر أكتوبر الماضي بالتوازي مع حرب غزة.

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