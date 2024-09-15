الجلالي رئيساً للحكومة السورية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي، بتشكيل الوزارة في سوريا، بعد بضعة أسابيع على انتخابات مجلس الشعب وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن الرئاسة السورية.

والجلالي حائز على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس المصرية عام 2000، وعمل أستاذاً مساعداً في جامعة دمشق، وفقاً لبوابة الحكومة السورية الإلكترونية. وسبق أن تولى الجلالي وزارة الاتصالات السورية، في أغسطس عام 2014، بعد أن عمل معاوناً لوزير الاتصالات والتقانة، بين عامي 2008 و2014، ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة ذاتها، وعضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من عام 2005 حتى 2013، كما أنه كان عضواً في مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عام 2008 وحتى تعيينه وزيراً للاتصالات.

وتسلم الجلالي مناصب عدة خلال السنوات الماضية في القطاعين العام والخاص، منها رئاسته الجامعة السورية الخاصة في دمشق منذ عام 2023، ورئاسة مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ عام 2019.

خلفاً لعرنوس

ويأتي الجلالي خلفاً لحسين عرنوس، الذي كلفه الرئيس السوري، في أغسطس 2021 بتشكيل الحكومة.

وفي يوليو الماضي فاز حزب البعث الحاكم بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات تجرى في سوريا بعد اندلاع النزاع عام 2011.

وبحسب الدستور تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.

وتنتظر الجلالي صعوبات عدة ومزمنة على خلفية استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب والعقوبات الغربية.

وستواجه حكومته مزيداً من الصعوبات بعد سنوات من الجمود السياسي رغم انحسار المعارك في كثير من المناطق، إضافة لتحديات عسكرية مرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي والقصف المتكرر في سوريا.

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