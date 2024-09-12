العراق وإيران.. رفض لتوسيع صراع غزة وتوقيع اتفاقيات

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بغداد وطهران ترفضان توسيع الصراع المستمر في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي يجري في العراق أول زيارة له إلى الخارج منذ انتخابه، ويسعى لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتوجه الرئيس الإيراني إلى النصب التذكاري في موقع اغتيال القائد السابق لفيلق القدس اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية على بغداد في العام 2020، ووضع إكليلاً من الزهور، وفق ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي العراقي.

والتقى بعدها نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي دعا إلى إطلاق مياه الأنهر الحدودية المشتركة، والتوصل إلى تفاهمات مرضية للجميع حول تقاسم المياه، ثم توجه بزشكيان إلى القصر الحكومي، حيث وقع مع السوداني 14 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات، وفق ما أكد المسؤولان. وتشمل المذكرات الموقعة مجالات التربية والإعلام والاتصالات والزراعة والمناطق الحرة العراقية - الإيرانية.

وقال السوداني: «إن هذه المذكرات ستمثل مع مذكرات التفاهم الموقعة السابقة خريطة عمل واعدة للمضي في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أنه كلما اتسعت هذه الشراكات فإنها تنعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار الإقليمي». من جهته، أكد بزشكيان أنه بحث مع السوداني في مشاريع استراتيجية على المدى البعيد ستؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين.

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