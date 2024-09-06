6 قتلى في غارة إسرائيلية على الضفة

المصدر: رام الله - وكالات

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أودت غارات إسرائيلية في الضفة الغربية، بحياة 6 أشخاص، بينهم نجل أحد القياديين البارزين المسجونين، وفق ما قال مسؤولون صحيون فلسطينيون، فيما قالت إسرائيل إن جميع القتلى من المسلحين الذين شاركوا في هجمات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن غارة ليلية في بلدة طوباس بشمال الضفة الغربية قتلت 5 أشخاص، بينهم محمد الزبيدي، والذي كان والده، زكريا الزبيدي، قيادياً مسلحاً معروفاً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشارك في هروب نادر من سجن في العام 2021 قبل اعتقاله وإعادته إلى السجن بعدها بأيام.

وقتل طفل فلسطيني، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، بأن طواقمها تمكنت من نقل الطفل الشهيد 16 عاماً إلى المستشفى، بعد منعها من قبل القوات الإسرائيلية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة عدة رصاصات على الطفل ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وقامت بسحبه بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم. وأشارت الوكالة إلى أنه بالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، قصفت مسيرة مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن مقتل 5 شبان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الزبيدي الابن شارك في هجمات على القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وإنه كان مع خلية مسلحة عندما تم استهدافه. وأضاف أن مسلحاً آخر لقي مصرعه في غارة جوية على مخيم الفارعة للاجئين بعد أن ألقى قنبلة حارقة على القوات الإسرائيلية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعاً مصوراً قال إنه يظهر تبادل إطلاق النار، مشيراً إلى أن القوات اكتشفت أيضاً قنابل على جانب الطريق في المخيم، والتي يعود تاريخها إلى حرب عام 1948 التي أحاطت بإعلان قيام إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات سلاح الجو نفذت 3 ضربات محددة على مسلحين مسلحين في منطقة طوباس في شمال غور الأردن شكلوا تهديداً على الجنود.

اعتقالات

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 16 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم صحفي وفتاة من رام الله، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه منذ إعلان الاجتياح الأخير في الضفة اعتقل أكثر من 195 فلسطينياً، لافتاً أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

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