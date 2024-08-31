مقتل 15 داعشياً وإصابة 7 أمريكيين خلال مواجهات في العراق

المصدر: د ب أ، أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل 15 داعشياً وأصيب 7 عسكريين أمريكيين خلال مواجهات جرت صباح أول من أمس في العراق.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس، مقتل عناصر تنظيم «داعش» المتطرف في غارة غربي العراق، موضحاً أن الغارة شنتَّها القوات العراقية والقيادة المركزية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقالت القيادة إن المسلحين كانوا «مدججين بالعديد من الأسلحة والقنابل وأحزمة ناسفة (انتحارية)ۛ»، مضيفةً أنه لا توجد أدلة على وجود ضحايا مدنيين.

وذكرت أن العملية استهدفت قيادياً في الميليشيا من أجل «عرقلة وتقليص قدرتها على التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».

وحذر الجيش الأمريكي من أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكّل تهديداً للمنطقة، متعهداً بمواصلة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة إلى التحالف العراقي.

وأعلنت «سنتكوم»، في وقت لاحق اليوم، أن سبعة جنود أمريكيين أصيبوا بجروح خلال الغارة المشتركة التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن خمسة من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب اثنان بسبب سقوطهما، مؤكداً أن حال كل المصابين مستقرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز