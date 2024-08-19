اليمن.. سوء تغذية غير مسبوق في محافظتي تعز والحديدة

المصدر: عدن - محمد أحمد

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حذرت أربع منظمات أممية من الزيادة الحادة غير المسبوقة في سوء التغذية بين السكان، وبخاصة الأطفال والنساء في محافظتي تعز والحديدة اليمنيتين للمرة الأولى منذ بداية الصراع.

وذكرت منظمة اليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك أن أحدث تحليل لسوء التغذية الحاد يبين ارتفاع عدد الأطفال دون سن الخامسة، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال، ونبهت أن ذلك يؤثر على أكثر من 600 ألف طفل، من بينهم 120 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وعزى البيان هذا الارتفاع الحاد إلى التأثير المركب لتفشي الأمراض (الكوليرا والحصبة)، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، والتدهور الاقتصادي، وقال: «إن هذا الوضع يتطابق مع المستوى الأشد خطورة لسوء التغذية الحاد».

للمرة الأولى

وحسب المنظمات الأممية الأربع فإنه للمرة الأولى يتم الإبلاغ عن هذا المستوى من سوء التغذية الحاد في جنوب محافظة الحديدة (مديريتي الخوخة وحيس)، وفي مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024، حيث ارتفع معدل انتشار سوء التغذية الحاد في الحديدة إلى 33.9 في المائة من 25.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024.

وتوقع البيان أن تشهد جميع المديريات الـ 117 في المناطق، التي شملها المسح مستويات «خطيرة» من سوء التغذية الحاد، كما توقعت أن تنزلق مديرية موزع في غرب محافظة تعز إلى المستوى الحرج للغاية المستوى 5 من التصنيف المتكامل لسوء التغذية.

اتجاه مقلق

وذكر ممثل اليونيسيف في اليمن، بيتر هوكينز، أن نتائج المسح تؤكد وجود اتجاه مقلق لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال، وأنه «من أجل حماية النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر يصبح الاستثمار في جهود الوقاية والعلاج أمراً بالغ الأهمية».

وجدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، حسين جادين، التزام المنظمة بدعم استعادة وتنويع سبل العيش الزراعية بشكل مستدام، للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة، حيث تعاني البلاد الغارقة في صراع طويل الأمد وانهيار اقتصادي من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم.

ونبهت الأمم المتحدة إلى أن محافظتي الحديدة وتعز تواجهان أعلى معدلات سوء التغذية المزمن، وأكد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، بيير أونورا، أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى تقديم حصص غذائية أصغر حجماً، فيما نبه أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إلى أن ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال يثير القلق، وقال إن خدمات الصحة والتغذية المتكاملة أمر بالغ الأهمية.

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