الاتحاد الأفريقي يدعو فرقاء ليبيا إلى مؤتمر مصالحة منتصف أكتوبر

المصدر: طرابلس- «البيان»

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دعا الاتحاد الأفريقي الفرقاء الليبيين إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية ينتظم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف أكتوبر المقبل.

ونقل وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالملف الليبي بالاتحاد الأفريقي، والوفد الرسمي المرافق له من الاتحاد الأفريقي، دعوات مباشرة من رئاسة اللجنة ومفوضية الاتحاد الأفريقي إلى المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش والفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، مشدداً على أهمية مشاركة أبرز الفاعلين السياسيين والقوى الاجتماعية والثقافية والقيادات الميدانية في مؤتمر أديس أبابا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يفسح المجال للحل السياسي وإعادة توحيد مؤسسات الدولة من دون إقصاء أي طرف.

وتشير مصادر ليبية إلى أن الاتحاد الأفريقي نجح في تخطي العراقيل التي سبق وأن أدت لتأجيل المؤتمر الوطني للمصالحة الذي كان مقرراً تنظيمه في أواخر أبريل الماضي بمدينة سرت، ومن ذلك إقناع فريقي القيادة العامة للجيش والمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بضرورة العودة لطاولة الحوار بعد أن كانا قررا مقاطعة الجلسات التحضيرية.

وفي مايو الماضي، أقامت البعثة الأممية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل في تونس بحضور 22 مشرعاً وخبيراً قانونياً وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على مشروع قانون المصالحة الوطنية الليبية.

وأكد وزير خارجية الكونغو برازافيل أن الحل في ليبيا يمر بمصالحة أبنائها وجمعهم معاً، ولذلك جاء بمقترح من رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى، ورئيس المفوضية، لدعوة الأطراف المنخرطة في النزاع إلى أديس أبابا من أجل الاجتماع والتوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية، إضافة إلى وثيقة العدالة الانتقالية ووثيقة التعويضات اللازمة والضرورية، مشيراً إلى أن هذا المقترح لن يلقى معارضة من الأطراف الليبية، لا سيما أن جميع من تم الاتصال بهم من الفرقاء الأساسيين أبدوا استعدادهم الكامل للانخراط في هذا المشروع الذي جاء به الاتحاد الأفريقي.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن دعمه الكامل لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، وهو ما عبر عنه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الذي شدد على أن المصالحة الوطنية خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الليبي.

وعلمت «البيان» أن مؤتمر أديس أبابا حول المصالحة الوطنية في ليبيا سينعقد بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، وممثلين عن دول الجوار الليبي.

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