"الصحة السورية" تكشف حصيلة أضرار الزلزال

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 65 إصابة خفيفة إلى متوسطة ثلاث منها بحاجة إلى تدخل جراحي دون تسجيل أي حالة وفاة جراء الهزة الأرضية التي ضربت شرق مدينة حماة وسط سورية قبل منتصف ليل أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية " سانا " عن بيان للوزارة قوله إن الإصابات ناجمة عن حالات هلع وتدافع وسقوط وتلقت جميعها الخدمات الطبية اللازمة.

كانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل قد ضربت شرق مدينة حماة في الساعة الـ 11:56 قبل منتصف ليل أمس تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف.

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