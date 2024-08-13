قرابة ألف متطرف يقتحمون المسجد الأقصى

المصدر: وكالات

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أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بـ "اقتحام نحو ألف متطرف ، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك".

وقالت دائرة الأوقاف في بيان، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) إن المتطرفين "قاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام، إذ من المتوقع أن يقتحم آلاف المتطرفين المسجد الأقصى خلال هذا اليوم في فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية".

وأضافت: "قوات الاحتلال عرقلت دخول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى ونشرت قوات كبيرة على أبوابه من أجل تسهيل عمليات الاقتحام ".

وقالت وكالة وفا " أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير وما يدعى بوزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف،اقتحما اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، إلى أن بن غفير وفاسرلوف اقتحما المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولا بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأشارت المصادر، إلى " أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحامهما".

ووفق الوكالة "تأتي هذه الاقتحامات بعد دعوات من قبل متطرفين لاقتحام واسع للأقصى، في ذكرى ما يعرف بـخراب الهيكل".

وطبقا للوكالة، "حوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين".

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