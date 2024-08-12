3 آلاف لاجئ عادوا إلى سوريا هذا العام

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 3 آلاف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ مطلع العام، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يقول المدير السابق لمركز دراسات اللاجئين في جامعة اليرموك، د. فواز المومني: «إن أغلب السوريين يريدون العودة، ولكن ضمن اشتراطات محددة، وضمانات من الأمم المتحدة، تتعلق بحياتهم وعملهم وأمنهم».

ودعا المومني لدراسة الأعداد التي عادت لمعرفة خصائصها، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من العوامل دفعتها لاتخاذ هذا القرار، وقال إن الأردن تحمل الكثير من أجل اللاجئين السوريين، مشيراً إلى تكلفة اللجوء السنوية العالية، التي تتكبدها خزينة الدولة. ويؤكد اللاجئ السوري عبد الرحمن الناصر، الذي استقر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، توجه السوريين للعودة بأعداد كبيرة.

وتشير دراسة صادرة عن المفوضية بخصوص اللاجئين لعام 2024 إلى أن اثنتين من كل ثلاث أسر لاجئة تصنف بأنها فقيرة بناء على تحليل البنك الدولي لبيانات المفوضية، حيث انخفض متوسط الدخل الشهري للاجئين بشكل كبير، مشيرة إلى انخفاض نسبته 12 % في دخل السوريين، خلال العامين الماضيين، بينما كان الانخفاض أكبر في مخيمي الأزرق والزعتري. كما أن 66 % من العائلات السورية في المجتمعات المحلية أصبحت تقلل فعلاً كمية الطعام، التي تتناولها بسبب الفقر.

وأكدت تضاعف عدد الفتيات والفتيان اللاجئين العاملين ثلاث مرات، ليصل إلى 11 % منذ عام 2022، وهو ما يقوّض قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.

ويشدد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي على أن الدعم المقدم للاجئين السوريين تراجع بشكل ملحوظ، وباتت الخيارات المتاحة أمامهم ضيقة. وقال: «إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الأردن وجد السوريون أن خيار العودة إلى بلدهم هو الأفضل، معتبراً أن تجفيف الدعم المقدم من الأمم المتحدة جوهره الأساسي تحفيزهم للعودة».

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