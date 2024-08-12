93 ألف يمني تضرروا من الفيضانات

المصدر: عدن - محمد أحمد

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تضرر أكثر من 93 ألف يمني جراء الفيضانات التي ضربت غرب البلاد الأسبوع الماضي من بينهم 37 ألفاً في محافظة الحديدة وحدها، وفق ما أوردته منظمتان إغاثيتان. وحسب جمعية الهلال الأحمر اليمنية فإن 12 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، إلى جانب 45 آخرين لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت محافظات الحديدة وحجة وتعز وعمران وصعدة وذمار وصنعاء.

وذكرت أن الحالة الماطرة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 3,640 شخصاً وتضرر 93,440 آخرين، في المحافظات ذاتها. وذكرت منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية أن الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة الحديدة ألحقت أضراراً بأكثر من 37,700 شخص، فيما قُتل ما لا يقل عن 30 آخرين.

كما تسببت في تضرر عديد المنازل والمزارع والبنية الأساسية في الحديدة، حيث كان بعض المتضررين يعيشون في خيام جرفتها المياه، ونزح المئات من الناس. وتسببت الفيضانات أيضاً في انقطاع التيار الكهربائي. وأكدت المنظمة أنها تعمل على تقديم المساعدة للأسر المتضررة، عبر عدة مشاريع في مجال الغذاء وسبل العيش والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقالت إن هناك طلباً حاداً على المأوى والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة، وإن المنظمة «تعمل حالياً مع وكالات أخرى لتحديد الأماكن التي تشتد الحاجة إلى دعمنا فيها، بهدف بدء التوزيعات في الأيام القليلة المقبلة».

وكان تقرير حكومي ذكر أن 5583 أسرة نازحة تضررت جراء السيول في محافظتي الحديدة وحجة، وأن السيول أثرت على 2073 أسرة في الحديدة موزعة على 22 مخيماً في مديريتي حيس والخوخة، مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وتدمير 132 منزلاً.

وفي حجة أشار التقرير إلى تضرر 3510 أسر موزعة على 61 تجمعاً في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، حيث دمرت السيول 25 منزلاً في مديرية ميدي وحدها.

كما طمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأتلفت المحاصيل، وجرفت عدداً من الألغام التي زرعها الحوثيون إلى مناطق زراعية ومأهولة بالسكان. وأكد الحاجة إلى إجراء مسح شامل لنزع الألغام وتطهير المناطق المتضررة.

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