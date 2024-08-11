الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات إجلاء جديدة للفلسطينيين في خان يونس

المصدر: د ب أ

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أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات إجلاء جديدة للفلسطينيين، في منطقة خان يونس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لن يتم اعتبار حي الجلاء في خان يونس، بعد الآن جزءا من المنطقة الإنسانية، حيث يقول الجيش إنه يعمل هناك ضد أنشطة حماس، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتابع الجيش الإسرائيلي "بسبب استغلال المنطقة الإنسانية وإطلاق صواريخ على إسرائيل من حي الجلاء، فإنه أصبح البقاء في هذه المنطقة خطيرا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يعدل المنطقة الإنسانية، استنادا إلى "معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس أسست بنية تحتية في المنطقة".

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه "على وشك العمل ضد المنظمات في المنطقة، وبالتالي يدعو السكان الباقين في حي الجلاء، إلى الانتقال بشكل مؤقت إلى المنطقة الإنسانية المعدلة".

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