استنفار للقوات الأمريكية بقواعدها العسكرية في سوريا

المصدر: دمشق، لندن - وكالات

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استنفرت القوات الأمريكية بشكل كبير في عموم القواعد العسكرية بسوريا بعد تعرض قاعدة في حقل الرميلان لغارة بطائرة مسيّرة، وقبلها تعرض قاعدة خراب الجير بريف الحسكة لقصف صاروخي، وإحداث أضرار واشتعال النيران في القاعدة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وقال المرصد ومقره لندن في بيان إن قوات التحالف الدولي عززت لوجستياً وعسكرياً القواعد العسكرية في سوريا.

ولفت المرصد إلى أن طائرة مسيّرة هجومية استهدفت بشكل مباشر ليل الجمعة - السبت قاعدة خراب الجير التابعة لقوات التحالف الدولي في منطقة رميلان في ريف الحسكة بشمال شرق سوريا، وسبق الاستهداف تحليق طيران مروحي أمريكي في الأجواء.

وأشار المرصد إلى أن القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي لـ 135 هجوماً من قبل المجموعات المدعومة من إيران، تركزت غالبيتها على معمل كونيكو وقاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة.

9 قواعد

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية واحدة في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.

ثاني هجوم

وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، لكن الأنباء الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء ذلك. وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بشأن الهجوم في سوريا «الأنباء الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات لكن التقييمات الطبية جارية. نجري في الوقت الراهن تقييماً للأضرار». وقع الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا.

وكان خمسة عسكريين أمريكيين أصيبوا بجروح عندما أطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق الاثنين، وهو الهجوم الذي ألقت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالمسؤولية فيه على جماعات مدعومة من إيران.

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