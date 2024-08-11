أمريكا تدمر منصة صواريخ وزورقاً للحوثيين

المصدر: واشنطن - رويترز

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي وزورقاً مسيراً في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيا في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس أن القوات الأمريكية دمرت أيضاً طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وتابعت «هذه الأسلحة شكلت تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت أول من أمس إن ناقلة النفط الخام «دلتا بلو» أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال 24 ساعة قبالة ميناء المخا اليمني، وأفادت الشركة التي تدير الناقلة بأنها وطاقمها بخير.

وتشن ميليشيا الحوثي هجمات على مسارات الملاحة الدولية بالقرب من اليمن الأمر الذي استدعى تشكيل تحالف دولي لحماية الممرات البحرية العالمية والسفر العابرة فيها من هذه الهجمات. ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات للحوثيين رداً على هجماتهم التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية بعدما حولت شركات الشحن مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.

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