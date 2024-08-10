إسرائيل ترتكب مجزرة مروعة في غزة.. والحصيلة 100 قتيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، أن عدد الضحايا الذين سقطوا من جراء ضربة إسرائيلية على مدرسة في مدينة غزة ارتفع إلى ما بين 90 إلى 100 قتيل، بعدما كان أفاد في حصيلة أوليّة بسقوط 40 قتيلاً.

وأوضح المتحدّث باسم الدفاع المدني محمود بصل، لوكالة فرانس برس، أن حصيلة القتلى من جراء القصف على مدرسة التابعين في حيّ الدرج بوسط مدينة غزة ارتفعت الآن إلى «ما بين 90 و100»، مؤكداً أن «هناك عشرات الجرحى الآخرين».

وقال إن «ثلاثة صواريخ إسرائيلية أصابت المدرسة التي كانت تؤوي نازحين فلسطينيّين»، مندداً بـ«مجزرة مروعة»، ومضيفاً أن «النيران اشتعلت بأجساد المواطنين».

وذكر أن «الطواقم تحاول السيطرة على الحريق لانتشال جثث الشهداء وإنقاذ الجرحى».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي: «أغارت طائرة قبل قليل بتوجيه استخباري على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة التابعين».

وأضاف: «لقد استخدم مخربو حماس مقر القيادة للاختباء وللترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل».

كان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن، أول من أمس، مقتل 18 شخصاً على الأقل في قصف إسرائيلي طال مدرستَيْن.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن «إرهابيين وقيادات من حماس استخدموا مباني المدرستَيْن حيث خططوا ونفَّذوا هجمات من هناك».

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