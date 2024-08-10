الدبابات تتوغل في خان يونس والنازحون إلى المجهول

المصدر: غزة، تل أبيب - «وكالات»

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عاودت الدبابات الإسرائيلية التوغل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس، لتجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح والفرار على امتداد الطرق المزدحمة.

بينما واصل المقاتلون الفلسطينيون مهاجمة القوات الإسرائيلية من وسط الأنقاض، وفق ما قال سكان والجيش الإسرائيلي.

وفرت العائلات من شرق خان يونس سواء بالسيارات أو سيراً على الأقدام، حاملة أمتعتها على عربات تجرها الحمير وأخرى تسوقها الدراجات النارية خلال نزوحها على الطرق، حيث أبطأ الزحام حركتها.

وفي أحدث هجوم، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تأمر السكان والنازحين في شرق خان يونس، بإخلاء المنطقة التي شهدت بالفعل موجات متكررة من القتال. وتكدست العائلات في الحافلات والسيارات، وسعى العديد من النازحين إلى اللجوء للمواصي، وهي منطقة رملية تمتد على طول الساحل، لكن البعض عبر عن مخاوفه من الذهاب إليها بعد تعرضها لهجمات في السابق.

في الأثناء، قال مسعفون، إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة 6 فلسطينيين في منطقة المواصي، مضيفين أن غارة أخرى على منزل قريب قتلت 4، بينهم فتاة، وأصابت عدة أشخاص. وأفاد مسعفون وصحافيون، بأن صحافيين فلسطينيين، هما تميم معمر وعبدالله السوسي، قتلا مع العديد من أقاربهما.

وقالت وزارة الصحة، إن ضربات الجيش الإسرائيلي، أمس، على مناطق في وسط وجنوب القطاع قتلت 20 فلسطينياً على الأقل حتى الآن. وذكر الجيش الإسرائيلي، أن قواته ضربت عشرات الأهداف التابعة لحماس في خان يونس ورفح، وإنها استولت على مستودعات أسلحة ودمرت بنية تحتية وقتلت العشرات من المقاتلين المدججين بأسلحة منها قذائف صاروخية.

كما كشفت تقارير إسرائيلية الجمعة عن أن الجيش الإسرائيلي اقترب من إنهاء عمليته العسكرية في رفح، مشيرة إلى أنه على وشك إعلان انسحابه من هناك.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش اقترب من نهاية عملياته العسكرية في رفح، وعلى وشك إعلان الانسحاب من هناك باستثناء محور فيلادلفيا، إلا أن تلفزيون فلسطين قال في نبأ له، إن الجيش الإسرائيلي شن قصفاً مدفعياً عنيفاً غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

على صعيد متصل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أمس، إنه تم تحديد وتفكيك مسار نفق تحت الأرض متعدد الطوابق بطول حوالي 3 كيلومترات في وسط قطاع غزة.

وأضاف أن وحدة الهندسة، التابعة للقيادة الجنوبية ووحدة ياهالوم، قامتا بالتحقيق وتفكيك نفق تحت الأرض متعدد الطوابق بطول حوالي 3 كيلومترات يتكون من فروع متعددة. وأشار إلى أنه تم العثور، داخل النفق، على عدة غرف وأسلحة ووسائل للإقامة الطويلة الأمد.

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