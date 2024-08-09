وصول مقاتلات «إف 22 رابتور» الأمريكية إلى المنطقة لكبح التصعيد

المصدر: عواصم - وكالات

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في تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن وصول طائرات إف 22 رابتور الأكثر تقدماً إلى المنطقة للمساعدة في تخفيف احتمالية التصعيد الإقليمي.

وقالت القيادة المركزية في بيان: وصلت مقاتلات إف 22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في 8 أغسطس كجزء من تغييرات وضع القوات الأمريكية في المنطقة للتخفيف من احتمالية التصعيد الإقليمي من قبل إيران أو وكلائها.

على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبدالله بو حبيب، أمس، أن تصعيد إسرائيل الخطير في لبنان وإيران وعدوانها المستمر على غزة هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير بو حبيب أمس من نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي تم خلاله مناقشة آخر الجهود والمساعي القائمة لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة جراء تصعيد إسرائيل الخطير في لبنان وإيران وعدوانها المستمر على لبنان وغزة.

وأكد الوزير بو حبيب، أن التصعيد الإسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة، مندداً بما أسماه تعمد إسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية. بدوره، شدد وزير خارجية النرويج، على أن بلاده تسعى مع كل الأطراف المعنية لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور.

واعتبر أن الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة، مؤكداً أن النرويج التي تولي اهتماماً كبيراً بلبنان لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة.

نوايا هجوم

في الأثناء، نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على المعلومات الاستخباراتية، أن حزب الله يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل. وأضاف مصدر أن حزب الله يتحرك بشكل أسرع في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة. وقال المصدر الثاني إن حزب الله ربما يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظراً لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال.

ميدانياً، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا منصات ‏القبة الحديدية ومرابض مدفعية إسرائيلية في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي بصواريخ الكاتيوشا، كما استهدفوا ثكنة زرعت بصواريخ بركان. وقال الحزب في البيانين، إن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس موقع السماقة الإسرائيلي في ‏تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كما استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان، رداً على ‏اعتداءات إسرائيل على بلدة عيترون الجنوبية. وأعلن حزب الله في بيان في وقت سابق الخميس، أن عناصره استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. وسقط ثلاثة جرحى جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية طريق بلدتي يارين والجبين في جنوب لبنان.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية مستهدفة طريق بلدتي يارين والجبين في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا الجنوبية بالقذائف الثقيلة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على بلدة الدوير في جنوب لبنان.

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