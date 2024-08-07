الأمطار تؤدي إلى مقتل 17 شخصًا في شمال شرق السودان

المصدر: أ ف ب

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أودت أمطار غزيرة بحياة 17 شخصًا وتسببت في انهيار آلاف المنازل في أبو حمد، المدينة الواقعة في شمال شرق السودان الذي يشهد حربًا مدمرة منذ نحو ستة عشر شهرًا، وفقًا لما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء.

وقال المصدر، الذي يعمل في مستشفى أبو حمد، إن 17 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب انهيار منازلهم. وأضاف المصدر أن "العديد من الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى" في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية النيل، التي تقع على بعد 400 كيلومتر شمال الخرطوم.

وذكر شاهد اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيًا أن "الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار معظم المنازل، وانهارت جميع المحلات التجارية في السوق".

وعادة ما تهطل أمطار غزيرة في السودان بين مايو وأكتوبر، وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطيرة تلحق أضرارًا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

والأسبوع الماضي، خلفت الأمطار خمسة قتلى في بورتسودان على الساحل الشرقي. وقال المركز الاتحادي لعمليات الطوارئ في السودان يوم الثلاثاء إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أودت بحياة 32 شخصًا منذ السابع من يوليو في سبع من ولايات البلاد الـ18. كما أصيب عشرات الأشخاص وتضرر أكثر من خمسة آلاف منزل.

ووفقًا للأمم المتحدة، تسببت هذه الظواهر في نزوح أكثر من 21 ألف شخص منذ يونيو، معظمهم في مناطق تشهد معارك طاحنة. ومع اقتراب موسم الأمطار، حذرت المنظمات الإنسانية من أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ستؤدي إلى عزل مناطق بأكملها. وتحصد الأمطار في كل عام العديد من الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب الأمراض الناجمة عن الرطوبة.

ويخشى تسجيل أضرار جسيمة بشكل خاص هذا العام، بعد ما يقارب ستة عشر شهرًا من الحرب التي ألحقت دمارًا كبيرًا بالبنى التحتية وأجبرت الملايين على النزوح إلى المناطق المعرضة للفيضانات. يشهد السودان حربًا منذ أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، مما أسفر عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأدى إلى أزمة إنسانية. واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدًا ومنع المساعدات الإنسانية.

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