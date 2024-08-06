الرئيس التونسي قيس سعيّد يقدم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم .

وقال سعيّد (66 عاماً) من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه: "هذه حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة".

وأضاف: "لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا".

وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.

وتعتبر معايير قبول الترشحات صارمة، حيث يتطلب الأمر تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

كما تشترط الهيئة أيضاً حصول المرشح على "البطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز