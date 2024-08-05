الحوثيون يستأنفون استهداف ممرات الشحن الدولي

المصدر: القاهرة - رويترز

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قالت ميليشيا الحوثي إنها استهدفت سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا في خليج عدن، لتعلن بذلك مسؤوليتها عن أول هجوم على ممرات الشحن العالمية منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية على ميناء الحديدة في 20 يوليو.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري السبت إن السفينة استُهدفت بصاروخ على بعد 125 ميلاً بحرياً شرقي ميناء عدن اليمني. وأضافتا أنه لم يُرصد أي تسرب للمياه أو للنفط إليها.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السفينة التي بنيت عام 2002 كانت متجهة إلى جيبوتي.

وهذا الهجوم هو الأول بعد فترة هدوء أعقبت غارة إسرائيلية على الحديدة، والتي وقعت غداة هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا على تل أبيب مركز إسرائيل الاقتصادي.

وقال المتحدث العسكري للميليشيا يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن السفينة «جروتون» استُهدفت بصواريخ باليستية.

ويشن الحوثيون هجمات على حركة الشحن الدولي قرب اليمن منذ نوفمبر.

ودفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة وبريطانيا إلى توجيه ضربات انتقامية، كما تسببت في تعطيل حركة التجارة العالمية مع تغيير مالكي السفن مسار رحلاتهم بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس واتخاذ طريق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

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