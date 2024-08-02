أنور قرقاش : موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره.

ودون معاليه في حسابه على منصة " إكس " : " احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر. خالص التعازي لأسرته ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأضاف " موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار".

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