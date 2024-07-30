حزب الله يبدأ الرد بسرب من المسيرات على هجوم بيروت

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني، اليوم "الثلاثاء"، أن الحزب بدأ رده على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت المصادر إن "سرباً من المسيرات يدخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي".

وسبق أن أكد مسؤول في حزب الله، أن الجماعة رفضت دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم الإسرائيلي الذي كان مرتقباً، عقب ضربة صاروخية على هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفاً القائد العسكري الذي يزعم أنه المسؤول عن مقتل 12 طفلاً، في هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، أعلنت إسرائل عن فتح الملاجئ لاستقبال الإسرائيليين، تحسباً لرد حزب الله.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز