فشل محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر

المصدر: وكالات

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نجا القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر، من غارة إسرائيلية استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية. وأفادت مصادر لبنانية بأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية أدى إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين، فيما ألحقت أضراراً بعدة مبان في حصيلة أولية.

وجاءت الغارة بعد ثلاثة أيام من ضربة صاروخية على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة من اسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 فتى وفتاة. ونسبت إسرائيل الهجوم الى حزب الله متوعدة ب"ضرب العدو بقوة"، في حين نفى الحزب "أي علاقة" له بالهجوم.

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