الإعدام لمتهمين بقضية «خلية داعش كرداسة» في مصر

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب في مصر، بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين لاتهامهما بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

وعاقبت المحكمة في جلسة عقدتها أمس، متهماً بالمشدد 15 سنة، ومتهمين اثنين بالمشدد 10 سنوات والمشدد 5 سنوات لمتهم؛ لإدانتهم في نفس القضية.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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