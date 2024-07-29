توغل إسرائيلي جنوبي غزة.. والإضراب يعمّ نابلس

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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في تطور جديد للأوضاع في غزة، نفذت إسرائيل توغلاً في مناطق أكثر عمقاً جنوبي القطاع، وفيما عمّ الإضراب الشامل مدينة نابلس، ينتظر عقد اجتماع رباعي يضم مسؤولين من إسرائيل وأمريكا وقطر ومصر في روما لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار.

وتوغلت دبابات إسرائيلية في مناطق أكثر عمقاً بجنوب قطاع غزة، أمس، فيما قال مسؤولو الصحة في القطاع، إن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية أسقط 66 قتيلاً فلسطينياً. وتوغلت الدبابات في عمق ثلاث بلدات هي القرارة والزنة وبني سهيلا شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة. وقال مسعفون، إن القصف الإسرائيلي أودى بحياة 9 فلسطينيين على الأقل بهذه المناطق.

قتال ضارٍ

وأفاد سكان بأن قتالاً ضارياً يسمع صداه في المناطق الشرقية لخان يونس حيث تجري عمليات للجيش الإسرائيلي. وأدت التوغلات الجديدة إلى نزوح آلاف الأسر من منازلها والتوجه إلى مناطق مكتظة في المواصي غرباً، وشمالاً إلى دير البلح.

وفي رفح، توغلت القوات الإسرائيلية في الأجزاء الشمالية من المدينة، حيث لم تتمكن بعد من السيطرة عليها بالكامل. كما قصفت الدبابات بعض المناطق وسط القطاع، من بينها مخيم البريج، ومخيم النصيرات، وقرية جحر الديك.

غارة

كما قُتل 5 أشخاص بينهم رضيعة في غارة استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أكد الدفاع المدني. وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني في قطاع غزة محمد المغير، إن هناك 5 قتلى و7 إصابات تم إعادة نلقهم إلى مستشفى ناصر الطبي بعدما كانوا في المستشفى الكويتي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تلك التقارير.ورصدت لقطات جثثاً ملقاة على الأرض وقد لفت بملاءات، فيما كان هناك عدد من الجرحى على فرشات. وبدت آثار الدمار جلية بين خيام النازحين وأشجار النخيل التي كسرت أغصانها.

إضراب شامل

وفيما عم الإضراب الشامل، أمس، مدينة نابلس بالضفة الغربية حداداً على مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 6 فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون. وأوضح نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله والبيرة، وجنين والقدس.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و324 قتيلاً، إلى جانب 90 ألفاً و830 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أمس: «ارتكبت إسرائيل 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 66 قتيلاً و241 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية».

اجتماع رباعي

سياسياً، أكد مسؤول إسرائيلي، أمس، أن ديفيد برنياع، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، يزور روما لإجراء محادثات غير مباشرة، تتعلق بوقف إطلاق النار في صراع غزة.

والتقى برنياع مع وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في العاصمة الإيطالية، طبقاً لما قاله المسؤول. ومنذ مايو الماضي، تتركز المحادثات حول خطة مكونة من عدة مراحل، اقترحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في صراع غزة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن المحتجزين من قبل حماس، مقابل سجناء فلسطينيين في سجون إسرائيلية.

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