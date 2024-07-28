9 قتلى و34 جريحاً إثر إطلاق صواريخ على الجولان وإسرائيل تتهم حزب الله

المصدر: بيروت - وكالات

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لا يزال جنوب لبنان مسرحاً للتوتر الأمني بين إسرائيل وحزب الله، فبينما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من البلدات، قتل وأصيب عدد من الأشخاص، في هجوم اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بتنفيذه، غير أن حزب الله نفى مسؤوليته عن الهجوم.

وأعلن مراسلون، أن الهجوم نفذ بصاروخ أطلقه حزب الله، وأصاب ملعباً لكرة القدم. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينما كشفت خدمة نجمة داوود الحمراء الطبية الإسرائيلية، عن أن 34 شخصا أصيبوا، من بينهم حالات حرجة.

إلى ذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارتين استهدفتا بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وخرق جدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وقرى وبلدات قضاء مرجعيون ومنطقة جزين في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات كفركلا وأطراف ميس الجبل والعديسة في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة. ونفّذت الطائرات الإسرائيلية، غارات وهمية فوق مدينة صور وقراها وخرقت جدار الصوت على دفعتين، مصدرة انفجارات قوية في الأجواء.

في الأثناء، أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا قوة مدرعات إسرائيلية تمركزت مؤخراً شمال ثكنة يفتاح الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية.

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