9 قتلى في الجولان إثر إطلاق صاروخ من لبنان

المصدر: أ ف ب، أ ب

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كشفت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم، أن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب 34 آخرون، إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في الجولان شمالي إسرائيل.

وأوضح إيلي بين، المدير العام لجهاز «نجمة داود الحمراء»، أن تسعة أشخاص قُتلوا في ضربة على مجدل شمس، لافتاً إلى أن 17 من 34 جريحاً هم في حالة حرجة، وثمة عشرة أطفال بينهم.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بإطلاق الصاروخ، مؤكداً، في بيان، أن «التنظيم الإرهابي يقف خلف الصاروخ الذي أُطلق على ملعب لكرة القدم في قرية مجدل شمس».

وذكر الجيش أنه تم نشر مروحيات وسيارات إسعاف ووحدات عناية مركزة متنقلة في المنطقة.

وقال المسعف عيدان أفشالوم، في بيان نشره الإسعاف الإسرائيلي: «وصلنا إلى ملعب كرة قدم، ورأينا دماراً وأغراضاً، تحترق وكان الجرحى ممددين على العشب».

وأفاد مراسل لـ«فرانس برس» أن مسعفين كانوا ينقلون جرحى على نقالات من موقع سقوط الصاروخ في مجدل شمس، مضيفاً أن عدداً من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية انتشروا بسرعة في المنطقة.

وقالت، الشرطة في بيان منفصل، إن «ضباطاً وفريق إزالة قنابل تابعاً لشرطة المنطقة الشمالية يقومون حالياً بتأمين المنطقة لمنع أي خطر آخر على الجمهور».

من جانبه، نفى «حزب الله» مسؤوليته، مؤكداً أن لا علاقة له بالحادث على الإطلاق.

كانت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان قد قتلت، اليوم، ثلاثة أشخاص. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي استهدف مستودع أسلحة لـ«حزب الله» في قرية كفركلا الحدودية، مضيفاً أن نشطاء كانوا بداخله في ذلك الوقت.

وتبادلت إسرائيل و«حزب الله» إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في غزة، بعد هجوم «حماس» المفاجئ في 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين رهائن.

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