أمر ملكي بحل مجلس النواب في الأردن

المصدر: عمان - «أ.ف.ب»

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أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، بحلّ مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مقررة في 10 سبتمبر المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

ووفقاً للبيان، صدرت الإرادة الملكية السامية بحلّ مجلس النواب، اعتباراً من الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024. وكان العاهل الأردني أصدر إرادة ملكية في أبريل الماضي، بإجراء انتخابات نيابية جديدة، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخاب أعضائه في 2020.

ووفقاً للدستور الأردني، تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي. وتجرى الانتخابات المقررة في 10 سبتمبر، وفق قانون جديد، تم إقراره في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً، وخصص منها 41 لقوائم الأحزاب. وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 38 حزباً.

ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5.1 ملايين ناخب، بينهم نحو 2.7 مليون من الإناث، و2,4 مليون من الذكور. وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر 2020، وسط إجراءات استثنائية، مع تأثر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين نحو 1.4 مليون، من أصل 4,6 ملايين ناخب مسجل.

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