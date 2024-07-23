الجيش الصومالي يحبط هجوماً إرهابياً في الجنوب

المصدر: مقديشو - وكالات

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أحبط الجيش الصومالي، أمس، هجوماً إرهابياً شنته ميليشيا «حركة الشباب» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى في جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن «القوات كبدت العناصر الإرهابية التي حاولت شن الهجوم الفاشل خسائر فادحة في الأرواح، كما تواصل مطاردة الفارين في الغابات».

وقال مسؤولون إن عشرات العناصر الإرهابية قُتلوا في الاشتباكات عندما حاول مسلحو الحركة اجتياح ثلاث قواعد عسكرية.

وقال مسؤول أمني محلي إن القوات الحكومية صدت الهجمات وفجرت بأمان أربع سيارات ملغومة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب غربي مدينة كيسمايو الساحلية في ولاية جوبالاند.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها مسؤولو الولاية على وسائل التواصل الاجتماعي ما لا يقل عن 35 جثة بالزي العسكري قرب قرية بولو-حاجي.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «نشكر القوات الاتحادية وقوات جوبالاند التي قتلت أكثر من 80 من مقاتلي حركة الشباب وغنمت أسلحتهم».

وقال فارح حسين، وهو مسؤول عسكري، إن خمسة جنود قتلوا. وأضاف «تلقينا معلومات عن قدوم الشباب فخرجنا من القواعد الثلاث ثم حاصرنا مقاتلي الحركة وقتلنا العشرات منهم. أحصيت 30 قتيلاً من الشباب ورأيت المزيد من الجثث ملقاة أمامي».

وقالت «حركة الشباب» في محطة إذاعية تابعة لها إنها اقتحمت القواعد وقتلت عشرات الجنود.

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