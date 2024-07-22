قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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قتل خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، في قصف طائرات ومدفعية إسرائيلية لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) بـ "استشهاد" خمسة مواطنين وإصابة العشرات إثر غارات قصف طائرات حربية المناطق الشرقية من مدنية خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة ذاتها.

وانتشلت طواقم الإسعاف قتيلا وعددا من الجرحى إثر قصف منزل في حي الشيخ ناصر وسط خان يونس ، كما انتشلت فرق الإسعاف قتيلة وعددا من الجرحى في قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة خان يونس.

ونقل مسعفون جثمان طفلة قتلت إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في بلدة بني سهيلا شرقا، إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأشارت إلى أن الغارات استهدفت منزلا في منطقة الكلية الجامعية بجنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف إلى المنطقة بسبب خطورتها.

وانتشل مسعفون من الهلال الأحمر، ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى جراء استهداف صاروخي لشقة سكنية في شارع النخل بحي التفاح شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

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