غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثي في الحُديدة

المصدر: صنعاء، تل أبيب - وكالات

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استهدف الطيران الأمريكي البريطاني بأربع غارات جوية أهدافاً للحوثيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعد أقل من يوم على هجمات شنتها إسرائيل على ميناء المدينة. وذكر إعلام الحوثيين أن هجوماً أمريكياً- بريطانياً استهدف بأربع غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

بعد الغارة

جاء هذا بعد يوم من هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة 83 آخرين. وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نشوب حريق هائل في ميناء الحديدة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت «النار المشتعلة الآن في الحديدة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأهميتها واضحة. أتعهد بتنفيذ ضربات مماثلة في أي مكان يتطلب الأمر منا استهدافه». وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، أمس، بعد ساعات من غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية على الحديدة، وقال إنه تم اعتراض صاروخ أرض-أرض قبل وصوله إلى إيلات.

استهداف سفينة

في الأثناء قال مسؤولون، أمس، إن الحوثيين استهدفوا سفينة حاويات، ترفع علم ليبيريا بالبحر الأحمر، عدة مرات.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن قبطان السفينة أبلغ عن هجمات شنتها ثلاث سفن صغيرة، ومسيرة تابعة للحوثيين، بالإضافة لإطلاق صواريخ قبالة ساحل مدينة المخا اليمنية، ما ألحق بالسفينة «أضراراً طفيفة».

وقالت الهيئة: إن السفينة تحمل اسم (بومبا)، وذكرت أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأعلن الحوثيون في ساعة مبكرة من فجر الأحد مسؤوليتهم عن الهجوم على بومبا.

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