عقوبات أمريكية على شبكة مالية للحوثي

المصدر: واشنطن - وكالات

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بالتوازي مع تصدي قواتها البحرية في البحر الأحمر لهجمات ميليشيا الحوثي لسفن النقل في البحر الأحمر أصدرت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق باليمن على أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي لميليشيا الحوثي سعيد الجمل.

وقالت وزارة الخزانة: إن الإجراءات تشمل نحو 12 فرداً وسفينة، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، «الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة، وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة».

إلى ذلك أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أهمية نقل مقرات المنظمات الدولية والوكالات العاملة في المجال الإنساني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن تأمين سلامة الموظفين، ويعزز من فعالية عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات الإنسانية للفئات المحتاجة في كافة المحافظات من دون تمييز.

جاء ذلك خلال لقاء واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية في نيويورك، أمس، مدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والعمليات الطارئة في الأمم المتحدة (أوتشا) إيدم وارسنو، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

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