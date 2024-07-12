إسرائيل تنتقل إلى استهداف الخط الثاني من الحدود جنوبي لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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انتقل الجيش الإسرائيلي إلى مرحلة أخرى من العمليات العسكرية في جنوب لبنان، تمثلت في تركيز القصف على الخط الثاني من المنطقة الحدودية بعمق يتراوح بين 7 و10 كيلومترات، بعد مرحلة أولى تمثلت في فرض حزام أمني بالنار على الخط الأول وهو البلدات المحاذية للحدود.

وبدا لافتاً تركيز القصف الإسرائيلي على بلدات شقرا وبرعشيت والطيبة وأطراف ديرميماس في القطاع الشرقي، وطيرحرفا ووادي الزرقاء في القطاع الغربي، وهي بلدات لا تقع على الخط الحدودي المباشر مع الحدود في إسرائيل، كون تلك القرى الحدودية باتت شبه خالية من السكان، وتعرضت منازلها ومرافقها الحيوية لتدمير كبير. واستهدف القـصف المدفـعي الإسرائيلي من العيار الثقيل أطراف بلدات حولا، ووادي السلوقي وعيترون، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذلك بعد قصف مماثل طال منطقة شقرا. وبالتوازي كثفت القوات الإسرائيلية استهدافاتها لقرى الخط الثاني في القطاع الغربي، وخصوصاً الجبين وطيرحرفا اللتين تعرضتا لقصف عنيف، وأدى القصف على منطقتي الناقورة وعلما الشعب إلى اندلاع النيران في الإحراج وبساتين الزيتون.

إلى ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة شخص إصابة حرجة في «الكابري» الواقعة شرق نهريا، إثر «تسلل» مسيرة من لبنان، وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته أن عدة طائرات مسيرة انطلقت من لبنان سقطت داخل إسرائيل، أمس، بينما قال رئيس إحدى البلديات للقناة «12» الإسرائيلية: إن شخصاً أصيب بجروح خطيرة ».

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