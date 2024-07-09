تصعيد في القصف المتبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان، وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق جنوبية متعددة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أمس، المنطقة الواقعة بين بلدتي «عيتا الشعب» و«رميش» في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية، وقصفت المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات «محيبيب» و«برعشيت» و«كونين»، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق مدينة «صور» الجنوبية وقرى قضاء «صور» وبلداته، وفوق القطاع الشرقي، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران المسير الإسرائيلي غارة بعد منتصف ليل الأحد على منطقة «القليلة»، استهدفت دراجة نارية، أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسيرة تابعة له، قصفت الليلة (قبل) الماضية، العنصر في حزب الله مصطفى حسن سلمان في منطقة «القليلة» في جنوب لبنان وقتلته.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس، 3 غارات على «جبل طورة» في منطقة «جزين» الجنوبية، ما أدى إلى تدمير حظيرة للماعز ومنزل الراعي، ونفوق أكثر من 700 رأس ماعز.

قصف مضاد

وأعلن «حزب الله» أنه هاجم بمسيرات مركز استطلاع تقني وإلكتروني إسرائيلي في جبل حرمون، شمال مرتفعات الجولان المحتلة، رداً على قتل إسرائيل لعضو كبير في الحزب في اليوم السابق. وقال الحزب إن عناصره شنوا هجوماً fمسيرات انقضاضية على مركز استطلاع في جبل حرمون بالجولان.

وقال الحزب إنه شن هجوماً بطائرات مسيرة على جبل الشيخ في الجولان، حيث يوجد لإسرائيل مركز مراقبة رئيسي.

وعلى الرغم من أنه ضرب مناطق أخرى في الجولان مراراً وتكراراً، فإن الحزب قال إن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها هدفاً عسكرياً يقع على أعلى ارتفاع في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، الأمر الذي أكده مراقبون للتحذير من احتمالات التصعيد إلى مستوى حرب إقليمية.

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