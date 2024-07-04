صحة غزة: توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي خلال ساعات

المصدر: د ب ا

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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، من أنه خلال ساعات قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك اليوم"، إنه حاليا تم إيقاف العمل في بعض الاقسام داخل مجمع ناصر الطبي.

وأضافت أن المجمع يعد المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي والذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خانيونس ورفح نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

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