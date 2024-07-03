الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

المصدر: البيان

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أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وعين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي- الذي تولى المنصب أول مرة عام 2018- مجددا على رأس حكومة شكلها وتتضمن العديد من التكنوقراط.

بعض الوزراء - ومنهم وزيرا الداخلية والسياحة - استمروا في مناصبهم، لكن آخرين أبرزهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد تم تغييرهم.

من بين التغييرات أيضا حقائب الكهرباء والعدل والبترول والتعليم والاستثمار.

وتأتي الحكومة الجديدة بعد 3 أشهر على أداء السيسي اليمين لولاية رئاسية ثالثة.

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:

مصطفى مدبولي - رئيسا للوزراء

كامل الوزير - نائبا رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة

خالد عبد الغفار - نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان

الفريق أول عبد المجيد صقر - وزيرا للدفاع والانتاج الحربي

محمود توفيق - وزيرا للداخلية

بدر عبد العاطي - وزيرا للخارجية والهجرة

عدنان فنجري - وزيرا للعدل

سامح الحفني - وزيرا للطيران

شريف الشربيني - وزيرا للإسكان

أحمد كجوك - وزيرا للمالية

شريف فاروق - وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

محمود عصمت - وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

أسامة الأزهري - وزيرا للأوقاف

حسن الخطيب - وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

سامح الحنفي - وزيرا للطيران المدني

مايا مرسي - وزيرة للتضامن الاجتماعي

محمد جبران - وزيرا للعمل

أحمد هنو - وزيرا للثقافة

محمد عبداللطيف - وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني

محمد صلاح الدين مصطفى - وزيرا الدولة للإنتاج الحربي

منال عوض ميخائيل - وزيرة للتنمية المحلية

هاني سويلم - وزيرا للموارد المائية والري

محمد أيمن عاشور - وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف فتحي - وزيرا للسياحة والآثار

المستشار محمود فوزي - وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد شيمي - وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا المشاط - وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

كريم بدوي - وزيرا للبترول والثروة المعدنية

عمرو طلعت - وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين فؤاد - وزيرة للبيئة

علاء الدين زكي - وزير للزراعة واستصلاح الأراضي

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