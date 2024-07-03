الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
وعين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي- الذي تولى المنصب أول مرة عام 2018- مجددا على رأس حكومة شكلها وتتضمن العديد من التكنوقراط.
بعض الوزراء - ومنهم وزيرا الداخلية والسياحة - استمروا في مناصبهم، لكن آخرين أبرزهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد تم تغييرهم.
من بين التغييرات أيضا حقائب الكهرباء والعدل والبترول والتعليم والاستثمار.
وتأتي الحكومة الجديدة بعد 3 أشهر على أداء السيسي اليمين لولاية رئاسية ثالثة.
وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:
مصطفى مدبولي - رئيسا للوزراء
كامل الوزير - نائبا رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة
خالد عبد الغفار - نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان
الفريق أول عبد المجيد صقر - وزيرا للدفاع والانتاج الحربي
محمود توفيق - وزيرا للداخلية
بدر عبد العاطي - وزيرا للخارجية والهجرة
عدنان فنجري - وزيرا للعدل
سامح الحفني - وزيرا للطيران
شريف الشربيني - وزيرا للإسكان
أحمد كجوك - وزيرا للمالية
شريف فاروق - وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
محمود عصمت - وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
أسامة الأزهري - وزيرا للأوقاف
حسن الخطيب - وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
سامح الحنفي - وزيرا للطيران المدني
مايا مرسي - وزيرة للتضامن الاجتماعي
محمد جبران - وزيرا للعمل
أحمد هنو - وزيرا للثقافة
محمد عبداللطيف - وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
محمد صلاح الدين مصطفى - وزيرا الدولة للإنتاج الحربي
منال عوض ميخائيل - وزيرة للتنمية المحلية
هاني سويلم - وزيرا للموارد المائية والري
محمد أيمن عاشور - وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
شريف فتحي - وزيرا للسياحة والآثار
المستشار محمود فوزي - وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
محمد شيمي - وزيرا لقطاع الأعمال
رانيا المشاط - وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
كريم بدوي - وزيرا للبترول والثروة المعدنية
عمرو طلعت - وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ياسمين فؤاد - وزيرة للبيئة
علاء الدين زكي - وزير للزراعة واستصلاح الأراضي