الجيش الأمريكي يدمر 3 زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين

المصدر: عدن - البيان

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أعلن الجيش الأمريكي، أمس، تدمير ثلاثة زوارق مُسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»، إن قواتها نجحت في الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

وأضافت أن استهداف الزوارق جاء بعدما تقرر أنها «تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة». وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق مؤخراً، على قرار يطالب الحوثيين في اليمن بوقف جميع الهجمات على السفن، وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات كافة التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية المارة في المنطقة، وإطلاق سراح السفينة الإسرائيلية «غالاكسي ليدر» وطاقمها، والمحتجزين لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023. إلى ذلك، فرضت ميليشيا الحوثي تشديدات أمنية حول أحد البنوك بصنعاء وطوقته بعدد من الأطقم وعشرات الأفراد، عقب مظاهرات للمودعين تطالب بإعادة ودائعهم. وقالت مصادر محلية، إن الميليشيا الحوثية نشرت عدداً من الأطقم وعشرات الأفراد من عناصرها في محيط بنك اليمن الدولي بغرض قمع أي مظاهرات احتجاجية للمودعين أموالهم داخل البنك والذي يرفض الحوثيون السماح بتسليمها لهم. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، تظاهر عشرات المودعين، أمام بنك اليمن الدولي، مطالبين بسحب ودائعهم، في ظل أزمة خانقة تشهدها البنوك في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

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