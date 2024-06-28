مجلس الأمن يصوت على قرار يدين هجمات الحوثي على السفن التجارية

المصدر: عدن - محمد أحمد

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اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً جديداً بشأن الهجمات المستمرة للحوثيين على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، فيما أعلن الجيش الأمريكي نجاحه في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن. وأصدر مجلس الأمن القرار رقم (2739)، بعد حصوله على تأييد 12 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، بينما امتنعت الصين وروسيا والجزائر عن التصويت.

وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، مطالبته الحوثيين بالوقف الفوري لكافة الهجمات التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية المارة في المنطقة، وإطلاق سراح السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها، والمحتجزين لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ جميع الدول الأعضاء خطوات فعالة لمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تُستخدم في شن هذه الهجمات. كما حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الانخراط بشكل بناء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي تمكن من تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن. وأفادت القيادة في بيان، نشر على منصاتها أنه: «خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

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