الأمم المتحدة: غزة أمام خطر مجاعة لا يوصف

المصدر: عواصم - وكالات

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قدر تقرير حديث للأمم المتحدة، أمس، أن قرابة 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من مستويات وُصفت بـ«الكارثية» من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما أبلغ مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة إسرائيل بتعليق عمليات المساعدات في أنحاء غزة ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني.

وأظهر تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن خطر المجاعة لا يزال قائماً بشدة في أنحاء قطاع غزة ما دام القتال بين إسرائيل وحركة «حماس» مستمراً، واستمرت القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفاد التقرير الدولي لمراقبة الجوع عالمياً، أن نحو نحو 96 % من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن خطر المجاعة لا يزال قائماً في جميع أنحاء قطاع غزة.

وبين أن المسار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقر إلى حد كبير.

في الأثناء، حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن يشهد جنوب قطاع غزة «قريباً» مستويات جوع «كارثية» مشابهة لتلك التي سُجلت سابقاً في المناطق الشمالية.

جاء ذلك في بيان للبرنامج الأممي، تعليقاً على تقرير «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، صدر أمس، والذي شارك في إعداده 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، منها «الأغذية العالمي».

وأوضح البرنامج أن هناك «ضرورة مُلحة لمعالجة مشكلات أساسية (في قطاع غزة) إن أردنا حقاً تجاوز الأزمة ومنع المجاعة».

وأكد أن هناك «ضرورة لإتاحة أكبر للأغذية الطازجة وزيادة التنوع في المواد الغذائية، وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء العيادات والمستشفيات».

وأشار إلى أنه «من الضروري وجود استجابة واسعة النطاق وفي قطاعات متعددة» في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن «خشيته من أن يشهد جنوب غزة قريباً نفس مستويات الجوع الكارثية التي سُجلت سابقاً في المناطق الشمالية» من القطاع.

كما أعرب أيضاً عن «قلقه من تراجع قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الحيوية في الجنوب، مما يعرض التقدم الذي تم إحرازه للخطر». الى ذلك، أبلغ مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة إسرائيل بتعليق عمليات المساعدات في أنحاء غزة ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني.

وذكر المسؤولان أن رسالة أرسلتها الأمم المتحدة إلى مسؤولين إسرائيليين كبار هذا الشهر قالت إن على إسرائيل أن توفر لموظفي الأمم المتحدة اتصالات مباشرة مع القوات الإسرائيلية على الأرض في غزة، من بين خطوات أخرى.

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