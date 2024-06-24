إسرائيل توسع توغلها شمالي رفح وتستهدف مقر «أونروا»

المصدر: غزة - البيان - وكالات

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واصلت إسرائيل أمس التصعيد حيث أطلقت سلسلة غارات استهدفت منازل ومقر كلية التدريب المهني التابع لأونروا، ما أدى إلى مقتل العشرات، فيما وسعت توغلها من عدة مناطق باتجاه شمالي رفح.

وأفاد شهود عيان، بأن آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت بشكل كبير في مخيم الشابورة (وسط) مدينة رفح ومن منطقة المواصي (غرب) التي تضم خيام النازحين شمالي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة وانتشرت صور دبابتين متمركزتين على قمة تل يطل على المنطقة الساحلية على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، قتل 8 فلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مقر كلية التدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 8 قتلى وعدد من الجرحى إلى المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمقر كلية التدريب المهني التابع لأونروا.

استهداف

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، إن القوات الإسرائيلية استهدفت البوابة الرئيسة لمقر وكالة أونروا جنوب غربي المدينة.

وأضاف المتحدث باسم أونروا في غزة في تصريحات صحافية «إن 189 من منشآتنا تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي و193 من موظفينا قُتلوا، وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن هناك 500 نازح قتلهم الجيش الإسرائيلي في قصف استهدف مقارنا ومراكز ترفع أعلام الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم أونروا في غزة، أن الوكالة تواجه صعوبات في إيصال المواد الغذائية إلى الفلسطينيين، محذراً من انتشار المجاعة.

وأكد أن عيادات الوكالة تستقبل 25 ألف مريض يومياً ونعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي حدث آخر، ذكرت مصادر طبية أن 9 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، دمر الجيش الإسرائيلي المئات من المنازل الفلسطينية في الحي السعودي (غرب) ومناطق وسط المدينة بعد «نسفها» بالمتفجرات.

قتلى

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 37598 فلسطينياً قتلوا وأصيب 86032 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أقدموا على التنكيل بجريح فلسطيني أصيب في مداهمة في جنين بشمالي الضفة الغربية السبت، مؤكداً أن هذه الحادثة، التي وثقتها مقاطع فيديو انتشرت بكثافة في المنصات، لا تتوافق مع «قيمه»، مشيراً إلى فتح تحقيق فيها، وأنه نقل الجريح إلى جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي العلاج.

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