مقتل 42 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمربعين سكنيين في غزة

المصدر: وكالات

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قُتل 42 فلسطينياً على الأقل جراء هجمات جوية إسرائيلية اليوم السبت، على مربعين سكنيين في مدينة غزة وسط أنباء عن محاولة اغتيال قائد عسكري في حماس.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة لوكالة الأنباء الألمانية في اتصال هاتفي بأن حوالي 24 فلسطينيا قتلوا جراء سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المنازل المأهولة بالسكان في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر بأن القصف العنيف "طال عددا من النساء والأطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني وسط المدينة ".

وأوضح شهود عيان بأنهم فوجئوا بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منازل سكنية في حي التفاح، مما أدى إلى تطاير أشلاء "الضحايا" في المكان.

وفي محاولة لانتشال الضحايا، حاول السكان نقلهم عبر عربات تجرها الحيوانات والسيارات المدنية لصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني وسيارات الاسعاف.

وبالتزامن مع قصف حي التفاح، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مربع سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل حوالي 18 فلسطينيا على الأقل، بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في المدينة.

وقال المكتب في بيان له: إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مخيم الشاطئ مما أدى إلى مقتل 18 شخصا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان مقتضب بأن الطيران الحربي استهدف موقعين للبنية التحتية العسكرية لحماس في منطقة مدينة غزة.

في الوقت ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال ضد رائد سعد مسؤول العمليات العسكرية في حماس والذي كان قد هرب من مستشفى الشفاء في مارس الماضي قبل أن يطوق الجيش المستشفى.

ولكن حتى هذه اللحظة، لم تؤكد أي جهة فلسطينية رسمية مقتل سعد.

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