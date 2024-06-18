الأردن: إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية قامت باستخراج 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين توفوا خلال أداء المناسك في السعودية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة "بأن فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة ضمن خلية الأزمة التي شكلتها الوزارة قام بإصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم، رحمهم الله، في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم، وهم جميعهم ليسوا من ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وسوف يتم نقل جثامين من يرغب ذووهم بدفنهم في الأردن على نفقة حكومة المملكة.

وأكد السفير القضاة أن الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل تتابع عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

كانت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أعلنت يوم الأحد عن وفاة 14 حاجا أردنيا وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج.

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