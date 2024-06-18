هوكشتاين في إسرائيل لتبريد الجبهة الشمالية

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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وصل الموفد الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين إسرائيل سعياً لوقف التصعيد مع لبنان، بعد أن أعلن مسؤول إسرائيلي أن «حزب الله» أطلق أكثر من خمسة آلاف قذيفة عبر الحدود منذ بداية حرب غزة.

والتقى هوكشتاين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفريقه في القدس بعد أيام من تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال جولة في الشرق الأوسط بأن وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الأمثل لوقف أعمال العنف بين «حزب الله» وإسرائيل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد أن مبعوث (الرئيس جو) بايدن التقى رئيس وزرائنا».

ويأتي ذلك في وقت قال منسر إن الحزب أطلق أكثر من خمسة آلاف قذيفة وصواريخ مضادة للدبابات ومسيرات مفخخة باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بدء الحرب. والتقى هوكشتاين أيضاً الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وبحث معه الهجمات المتواصلة وإطلاق حزب الله للصواريخ باتجاه البلدات والمدن في شمال إسرائيل، بحسب بيان صادر عن المكتب الرئاسي.

تصعيد خطير

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، الأحد، إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من «حزب الله» على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير. وأضاف في بيان باللغة الإنجليزية: «تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيداً أوسع نطاقاً، الذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها».

وصعد «حزب الله» هجماته الأسبوع الماضي بعد مقتل القيادي البارز في الحزب طالب عبدالله في غارة إسرائيلية على قرية جويا، الثلاثاء، ووصفه الجيش الإسرائيلي بأنه «أحد كبار قادة حزب الله في جنوب لبنان».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل في غارة جوية في جنوب لبنان محمد مصطفى أيوب، الذي وصفه بأنه «ناشط مركزي في الوحدة الصاروخية بوحدة نصر في حزب الله». ونعى الحزب من جهته أيوب في بيان، قال فيه إنه من مواليد عام 1979، من بلدة سلعا في جنوب لبنان. وقال مصدر مقرب من الحزب إن أيوب كان «كادراً من قوة الرضوان، نشط وفعال على الأرض».

قصف وغارات

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية أحد المنازل في بلدة «كفركلا» في جنوب لبنان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة «شقرا» الجنوبية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق الجنوبية.

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخاً استهدف أحد المنازل قرب «حسينية الزهراء» في بلدة «كفركلا» في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة «شقرا» في الجنوب. وقصفت المدفعية الإسرائيلية كذلك أطراف بلدة «كفرحمام» الجنوبية.

وبعد ظهر أمس، قصفت أطراف بلدات «شبعا» و«الجبين» و«شيحين» و«ميس الجبل» و«كفرحمام» و«العديسة» ومنطقة الوطى في بلدة «الخيام»، في حين خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء العديد من المناطق الجنوبية.

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