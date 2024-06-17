فيديو .. أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على الحرم المكي ومشعر منى

المصدر: وام

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هطلت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة اليوم على الحرم المكي ومشعر منى، مما ساهم في انخفاض درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي قد توقع في وقت سابق اليوم طقسا غائما جزئيا على مكة المكرمة ومنى.

وشهدت المشاعر المقدسة اليوم تسجيل أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بـ 49 درجة مئوية.

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