انفجاران قرب سفينة قبالة ساحل اليمن

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إن سفينة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا في اليمن، أبلغت عن انفجارين بالقرب منها، مضيفة أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي. وذكرت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر.

وقالت الهيئة إنه تم إجلاء طاقم سفينة شحن ترفع علم بالاو، وإن النيران اشتعلت في السفينة وبدأت تغرق، وذلك في إشارة إلى واقعة على بعد 98 ميلاً بحرياً شرقي عدن باليمن حدثت الخميس.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن أصابت السفينة فيربينا في خليج عدن يوم الخميس، ما أدى إلى نشوب حريق وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح خطيرة.

وهاجم الحوثيون الأربعاء ناقلة الفحم (توتور) بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، ما أدى إلى تسرب كبير للمياه إلى السفينة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك، ما حد من قدرة السفينة على ضبط مسارها.

وقال الحوثيون إنهم استهدفوا «توتور» بزورق مسير وعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة و«هي معرضة للغرق خلال الساعات المقبلة».

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية، أمس، أنها أنقذت طاقم الناقلة «توتور» المملوكة لشركة يونانية وترفع علم ليبيريا.

وقالت إن البحارة التابعين لحاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور قاموا بنقل الطاقم جواً السبت، مضيفة أن بحاراً مدنياً ما زال مفقوداً.

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