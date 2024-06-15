19 قتيلاً في قصف إسرائيلي شرق غزة

المصدر: وكالات

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أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 19 شخصاً جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منازل المواطنين شرق مدينة غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم السبت ، انتشلت طواقم الاسعاف جثث خمسة قتلى وعددا من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى انتشال جثث خمسة قتلى وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وطبقا للوكالة ، "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي" .

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