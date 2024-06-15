توغّل إسرائيلي وسط رفح واشتعال جبهة لبنان

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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في اليوم 252 للحرب الإسرائيلية على غزة، عاودت الآليات العسكرية الإسرائيلية التوغل في وسط مدينة رفح، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية عنيفة على منطقة غربي مدينة رفح.

فيما صعدت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة العربية والحدث بأن القوات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدة جناتا في قضاء صور جنوبي لبنان بغارة جوية أدت إلى مقتل سيدتين، فيما أعلنت إسرائيل أنه تم تحديد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان نحو مستوطنات إسرائيلية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية عنيفة على منطقة غربي مدينة رفح. كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مركز مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مواصلة توغله جنوب ووسط قطاع غزة، في ظل استمرار جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان، إن «قوات الفرقة 162 تواصل عملياتها في منطقة رفح (جنوب)، بينما تواصل قوات الفرقة 99 عملياتها وسط قطاع غزة».

وقال شهود عيان، إن مروحيات إسرائيلية كانت تطلق النار على أحياء في وسط وغرب مدينة رفح.

وأعلنت حركة «حماس» في فيديو موجه للإسرائيليين أمس، عن مقتل اثنين من المحتجزين لديها بقصف للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 37266، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85,102، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأشارت السلطات الصحية في قطاع غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر أدت إلى مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 71 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات.

في شمال إسرائيل، سُمعت صفارات الإنذار الجمعة وتحدثت الشرطة عن سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في ضواحي مدينة كريات شمونة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 35 قذيفة من لبنان إلى مناطق كريات شمونة وكفر سولد تم اعتراض عدد منها، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولكن اندلع حريق في منطقة كفر سولد.

وقال مصدر أمني إن هذا أكبر هجوم تشنه جماعة «حزب الله» منذ أكتوبر.

في لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي ومسؤول محلي أن مدنيتين قتلتا وأصيب عدة أشخاص آخرين في غارة إسرائيلية ليلاً قرب صور بعد ضربات لـ«حزب الله» على شمال إسرائيل، حيث استهدفت إسرائيل بغارة جوية منزلاً قرب جناتا في قضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى لمقتل سيدتين ووقوع عدد من الإصابات.

وذكر الإعلام اللبناني، أمس، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى من 3 طوابق في محيط بلدتي جناتا ودير قانون النهر في قضاء صور قد أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة 19 آخرين من النساء والأطفال. وقال إن بينهم مسعفة في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس، إن إسرائيل لن تكون طرفاً في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا، لنزع فتيل التوتر على الحدود مع لبنان بين إسرائيل و«حزب الله» اللذين يتبادلان القصف منذ اندلاع الحرب في غزة، فيما كشفت مصادر أن الهجوم الإسرائيلي على فرنسا، سببه منع باريس مشاركة إسرائيل في معرض عسكري، احتجاجاً على عملية رفح.

وأضاف غالانت على منصة «إكس»: «بينما تخوض إسرائيل الحرب، أثبتت فرنسا عداءً وعداوة ضدنا»، وفق قوله.

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